Vibonese, arrivano le dimissioni del direttore sportivo Francesco Lamazza

Dopo aver portato a compimento le ultime operazioni di mercato, a sorpresa si registra il distacco fra la Vibonese e il direttore sportivo Francesco Lamazza, il quale ha rassegnato le proprie dimissioni. Da capire allora i relati motivi che stanno alla base di questo distacco, anche se l’ormai ex ds dalle sue dichiarazioni lascia trasparire qualcosa: «Dopo aver concluso, per come richiesto da società e staff tecnico, le operazioni in entrata ed uscita durante la fase del mercato di dicembre – così Lamazza – è per me giunto il momento dei saluti. Lascio Vibo Valentia consapevole di aver fatto tutto ciò che era nelle mie possibilità e convinto che questo sia un gruppo di ragazzi davvero eccezionale, sia dal punto di vista professionale sia umano. A seguito di alcune indiscrezioni che hanno associato il mio nome ad altre squadre, penso sia doveroso rassegnare le mie dimissioni, indipendentemente dal fatto che possa o meno concretizzarsi, in futuro, a breve o a lungo termine, qualche altra opportunità lavorativa». Un club al quale è stato associato il nome di Lamazza è stato, nelle scorse ore, quello della Triestina. Seguono i ringraziamenti di rito, ai quali si aggiungono quelli del presidente Caffo «per il lavoro svolto nel corso di questi mesi a Vibo Valentia. A lui l’augurio più sentito per le migliori fortune personali e professionali».

