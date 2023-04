Spadola, l’opposizione: «Disposta la vendita dello scuolabus, scelta scellerata»

L’opposizione di Spadola critica duramente la scelta della compagine amministrativa di vedere lo scuolabus. I dettagli sono contenuti in un documento nel quale si fa presente: «I consiglieri comunali del gruppo “Uniti per Spadola” capogruppo Marchese Maurizio, Ionadi Giovanni e Zaffino Nicola, in seno al consiglio comunale evidenziano quanto è di propria conoscenza: qualche giorno fa sul profilo facebook personale del sindaco e successivamente con determina dell’ufficio tecnico pubblicata all’albo pretorio del suddetto comune, apprendono della vendita dello scuolabus di proprietà del Comune. [Continua in basso]

Il gruppo politico evidenzia: Tale scelta viene considerata insensata in quanto ad oggi le casse comunali non presentano criticità economiche o situazioni di dissesto né in atto né prevedibili. Pertanto non si comprende sulla base di quali considerazioni o ragionamenti logici sia stata valuta e decisa l’alienazione del bene pubblico in oggetto. Inoltre, la mancanza di confronto con i consiglieri comunali fa apparire tale scelta come atto forzato e unilaterale da parte del sindaco tanto più che tale scelta non è in linea con nessuno strumento pianificatorio in atto presso l’attuale amministrazione».

Pertanto l’opposizione invita «l’amministrazione a procedere ad un immediato blocco delle procedure di vendita ed a rivalutare la propria scelta mediante un opportuno diverso utilizzo del mezzo a servizio della comunità spadolese: ad esempio servizio navetta per persone anziane o non autosufficienti o altri utilizzi. Sicuramente tutta la cittadinanza sarà felice della scelta. Altresì, in caso contrario, i consiglieri vigileranno sull’intera procedura di vendita e sull’operato della commissione giudicante».

