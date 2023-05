Vibo e decisione della Corte dei Conti: conferenza stampa della Giunta aperta ai cittadini

Si terrà domani mattina, martedì 30 maggio alle ore 10.00, nella sala consiliare del Comune di Vibo Valentia, una conferenza stampa a seguito della sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei Conti. Per come reso noto dalla giunta comunale di Vibo Valentia, guidata dal sindaco Maria Limardo, la conferenza stampa sarà aperta anche “agli interventi dei cittadini o di chi vorrà porre domande“. Era stato il primo cittadino, il 24 maggio scorso, appena appreso del deposito delle motivazioni delle Sezioni riunite della Corte dei Conti che hanno ritenuto inammissibile e giuridicamente nullo il Piano di riequilibrio finanziario del Comune a rendere noto che – dopo lo studio della sentenza – avrebbe fornito una dettagliata comunicazione alla cittadinanza tutta”. Domani, quindi, la conferenza stampa – aperta a tutti i cittadini – , in cui l’amministrazione comunale renderà note le proprie determinazioni a seguito della sentenza della Corte dei Conti e risponderà alle domande dei cittadinanza e dei giornalisti.

