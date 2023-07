Vibo, convocato il question time: sette i punti all’ordine del giorno

È stato convocato per lunedì 3 luglio, alle ore 9, il question time “interrogazioni a risposta immediata” nella sala consiliare del palazzo municipale a Vibo Valentia. I punti all’ordine del giorno sono sette. Il presidente del Consiglio comunale Nazzareno Valentino Putrino nel convocare il civico consesso ricorda che «la seduta, non avendo natura deliberante, è considerata valida a prescindere dal numero dei consiglieri comunali che vi parteciperanno». Di seguito le interrogazioni iscritte all’ordine del giorno che verranno discusse in seduta, tutte presentate dai consiglieri del Movimento 5 stelle Domenico Santoro e Silvio Pisani.

Dipendenti comunali delibera G.C. 80, presentata dai consiglieri del M5S – Santoro Domenico e Pisani Silvio. Alluvione marinate dimenticata, presentata dai consiglieri del M5S – Santoro Domenico e Pisani Silvio. Pennello, lungomare, sabbia sui giochi, presentata dai consiglieri del M5S – Santoro Domenico e Pisani Silvio. Camionale di viale delle Industrie Vibo Marina, presentata dai consiglieri del M5S – Santoro Domenico e Pisani Silvio. Calendario sfalcio marciapiedi, presentata dai consiglieri del M5S – Santoro Domenico e Pisani Silvio. Lavori Viale A. De Gasperi, presentata dai consiglieri del M5S – Santoro Domenico e Pisani Silvio. Via Emilia parcheggi ufficiali invalidanti il traffico, presentata dai consiglieri del M5S – Santoro Domenico e Pisani Silvio.

