Provincia Vibo, l’affondo di Di Bartolo (Pd): «Dissolta la maggioranza L’Andolina»

«Difronte alle difficoltà finanziarie, alle problematiche quotidiane del territorio e alle incerte prospettive dell’Ente, l’amministrazione provinciale e la maggioranza di centrodestra rispondono confermando un atteggiamento di grave irresponsabilità non all’altezza delle istituzioni e di mancanza di rispetto verso tutti i cittadini vibonesi». Lo scrive senza giri di parole Giovanni Di Bartolo, segretario provinciale Pd Vibo Valentia, a seguito dello slittamento della discussione sul bilancio di previsione. L’esponente dem evidenzia: «Nei mesi scorsi avevamo preso atto dell’atteggiamento dei consiglieri provinciali che disertavano sistematicamente sedute di commissione e di consiglio, auspicando un chiarimento nell’interesse del lavoro che la Provincia dovrà affrontare per raggiungere una condizione di equilibrio necessaria ad assolvere in modo efficace le proprie funzioni. Quanto successo nelle scorse ore con la sospensione forzata della seduta di Consiglio provinciale da parte del presidente, evitando così la discussione e il voto sul bilancio di previsione, ci consegna un quadro della situazione ben più grave di quanto potessimo immaginare». Di Bartolo non ha dubbi: «Dopo sette mesi dalle elezioni provinciali si è atteso l’atto di programmazione più importante nell’attività dell’Ente per certificare in maniera clamorosa la dissoluzione della maggioranza a sostegno dell’amministrazione L’Andolina».

