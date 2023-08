Comune di Spadola, la minoranza: «Paese in mano a un’amministrazione lumaca»

Una panoramica di Spadola

I consiglieri comunali del gruppo di minoranza “Uniti per Spadola”, Nicola Zaffino, Maurizio Marchese e Giovanni Ionadi denunciano che “Spadola attraversa uno dei periodi più “felici” della sua storia e questo grazie all’amministrazione in carica”. L’opposizione illustra dunque una serie di “episodi dal carattere tragicomico che la cittadinanza è costretta a subire iniziando da quello più recente e relativo all’invio delle bollette per il pagamento del servizio idrico integrato acquedotto-fognatura: alcuni cittadini hanno segnalato che il Qr code ricevuto per il pagamento del servizio non era funzionante. La sorpresa è stata accertare presso gli sportelli postali e bancari deputati al pagamento che tutti i Qr code inviati, oltre 600 utenze, ed elaborati da apposita società esterna incaricata dal Comune si sono rivelati errati e quindi inservibili per i cittadini i quali dopo lunghe e interminabili file si sono visti rifiutati la possibilità di eseguire il pagamento. Il tutto senza alcun comunicato da parte del delegato in materia né dagli uffici comunali preposti”. E ancora, i consiglieri: “Procedendo a ritroso, è di alcuni mesi fa l’esecuzione in tutto il centro abitato di Spadola dei lavori per la realizzazione della rete in fibre ottica: numerose segnalazioni sono pervenute ai sottoscritti relativamente ai numerosi disagi creati ai cittadini da una esecuzione dei lavori in contemporanea per tutte le strade del centro storico chiudendo gli accessi a numerose vie; inoltre, ad oggi, dopo diversi mesi, i lavori di ripristino risultano eseguiti male o in molti casi non eseguiti o incompleti con mancato ripristino dello stato dei luoghi preesistente ai suddetti lavori. Il tutto senza il benché minimo controllo da parte dell’assessore competente in materia”.

Dall’opposizione viene inoltre segnalato che “in numerosi punti i cubetti della pavimentazione in porfido risultano sconnessi e liberi come pure numerose griglie metalliche di scolo delle acque sono fuoriuscite dalla loro sede sotto il passaggio dei veicoli: anche questi aspetti di ordinaria manutenzione sfuggono all’assessore delegato in materia di Lavori pubblici. Rimanendo sul tema dei beni comunali, riportiamo l’attenzione sull’utilizzo paradossale del “campo sportivo” ormai da mesi trasformato in maneggio; viene da chiedersi come è possibile che nell’anno 2023 una tale struttura, valutata oltre mezzo milione di euro, sia inutilizzata o meglio sotto utilizzata per manifestazioni che nulla hanno a che vedere con la destinazione originale del bene pubblico in oggetto. A ciò aggiungiamo che la posa di ghiaia, sabbia e steccati, che ancora giacciono non rimossi, hanno creato danni permanenti al manto erboso: oltre al danno la beffa, una struttura trasformata in maneggio, non rispristinata ma danneggiata nell’immobilismo totale dell’assessore delegato ai Lavori pubblici. Stesso tenore in tema di decoro urbano, – aggiungono i consiglieri – manca il minimo controllo da parte del delegato in materia: le pulizie di erbacce e sterpaglie vengono eseguite frettolosamente solo il giorno prima delle feste patronali e poi si cade nell’oblio; nel centro storico, nelle aree abitate come pure nelle aree lungo fiume giacciono pneumatici e rifiuti abbandonati, l’arredo urbano, panchine e quant’altro sono danneggiati e giacciono nell’incuria senza il minimo interessamento del delegato politico al servizio. Già qualche mese fa avevamo segnalato lo stato in cui versa la pubblica illuminazione ma anche su questo fronte nulla è stato fatto come pure nulla è stato fatto in merito alla necessità di installazione di una area di attesa degli autobus pubblici lungo la via Conte Ruggero, per come segnalato con apposita lettera protocollata in data 19 ottobre 2022. Anche qui senza nessun interessamento da parte dell’assessore alla viabilità. Protremmo continuare con numerosi altri argomenti – concludono – ma è chiaro che questa amministrazione preferisce l’immobilismo al fare, intanto i cittadini continuano a segnalare nella speranza che l’ammirazione lumaca dia dei segnali di vita almeno sulle attività ordinarie”.

