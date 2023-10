Vibo, nasce la federazione provinciale dei Giovani comunisti: «Sarà uno spazio aperto»

È nata la federazione provinciale dei Giovani comunisti (Rifondazione) a Vibo Valentia. «Sarà – annunciano i membri -uno spazio aperto ai giovani che hanno voglia di esprimere proposte e idee, nell’intento di lottare contro tutte le problematiche locali e non solo, per poter costruire una nuova resistenza che abbia come suo scopo una rivoluzione di civiltà di cui sia la nostra Regione che l’intera Italia avrebbero grande bisogno». «Vogliamo, dunque, dare voce a tutte le ragazze ed i ragazzi a cui la maggior parte della classe politica odierna chiude sempre le porte non permettendo loro di esprimersi. Noi ci siamo e saremo sempre presenti in ogni lotta che abbia come protagonisti noi giovani. Anticipiamo, inoltre, che saremo accanto agli studenti del Liceo “Vito Capialbi” difendendoli e battendoci contro la barbarie che su di loro si sta attuando, e che ancora oggi non ha dato loro una sede fissa, spargendoli qua e là. Non è accettabile – chiosano- che le ragazze ed i ragazzi debbano essere costretti a subire tutto ciò, il luogo in cui si studia deve essere accogliente, non deve diventare un limbo».

