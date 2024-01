Rinnovo del Consiglio provinciale di Vibo Valentia: indette le elezioni

Si voterà lunedì 26 febbraio prossimo per il rinnovo del Consiglio provinciale di Vibo Valentia. Ad indire le elezioni è il presidente della Provincia, Corrado L’Andolina, che ha ora firmato l’apposito decreto che porterà alle urne sindaci e consiglieri comunali (dalle ore 8:00 alle ore 20:00 nella sede della Provincia) al fine di rinnovare il Consiglio provinciale che è in carica dal 18 dicembre 2021. Si tratta infatti ancora di elezioni di secondo livello (voteranno solo i sindaci e i consiglieri comunali), non essendo ancora passata in Parlamento la proposta di modifica della legge Del Rio che prevede un ritorno all’elezione diretta da parte dei cittadini. L’attuale Consiglio provinciale è composto da: Marilena Briga, vicepresidente del Consiglio comunale di San Gregorio d’Ippona (subentrata al decaduto Vito Pirruccio, consigliere comunale a Capistrano sino allo scioglimento degli organi elettivi di tale ente per infiltrazioni mafiose); Elisa Fatelli (consigliere comunale a Vibo Valentia, eletta nella lista “Coraggio Italia”); Alessandro Lacquaniti (consigliere comunale a San Gregorio d’Ippona, eletto nella lista “Coraggio Italia”); Roberto Scalfari (vicesindaco al Comune di Tropea, eletto nella lista di Forza Italia), Daniele Galeano (consigliere comunale a Serra San Bruno con la lista “LiberaMente”, eletto nella lista di Forza Italia) e Carmine Mangiardi (vicesindaco di Sorianello, eletto nella lista “Coraggio Italia”); Giuseppe Leone (vicepresidente del consiglio comunale di Nicotera con delega alla Cultura, eletto nella lista di Forza Italia); Maria Teresa Centro (vicesindaco a Briatico, eletta nella lista “La Provincia del Futuro”, vicina al Pd ed all’area socialista), Marco Miceli (consigliere comunale a Vibo per “Vibo democratica”, eletto nella lista “La Provincia del Futuro”) e Domenico Tomaselli (consigliere comunale a Ricadi, Partito socialista, eletto nella lista “La Provincia del Futuro”). Il presidente Corrado L’Andolina (resterà in carica quattro anni) è stato invece eletto il 29 gennaio dello scorso anno avendo la meglio sul primo cittadino di San Nicola da Crissa Giuseppe Condello. L’Andolina (socialista da sempre ed espressione del centrodestra), è succeduto alla guida della Provincia all’attuale sindaco di Stefanaconi Salvatore Solano. Naturalmente per il rinnovo del Consiglio provinciale di Vibo Valentia sono esclusi i Comuni di Soriano Calabro, Capistrano e Acquaro i cui organi elettivi sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose e i Municipi sono retti attualmente da una terna commissariale. I “giochi” politici per determinare il nuovo assetto del Consiglio provinciale di Vibo Valentia sono dunque aperti e sarà interessante vedere i “movimenti” delle varie forze politiche in attesa di restituire il voto ai cittadini anche per la Provincia superando così la riforma Del Rio. Le liste per il rinnovo del Consiglio provinciale vanno presentate presso l’Ufficio elettorale costituito alla Provincia dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di giorno 5 febbraio (o il ventunesimo giorno antecedente il giorno delle elezioni) e dalle ore 8:00 alle ore 12:00 del 6 febbraio prossimo (o il ventesimo giorno antecedente la votazione).

