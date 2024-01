“Mi manda Picone”, su LaC Tv nuovo appuntamento con Perfidia – Diretta

frameborder="0" allowfullscreen="">



Perfidia torna questa sera con una nuova e scoppiettante puntata dal titolo “Mi manda Picone”. Il format curato e condotto da Antonella Grippo esplora quella inclinazione italica, altrimenti conosciuta come “arte” di arrangiarsi e di intrallazzare, di far pastetta clientelare, molto diffusa alle nostre latitudini, dal tessuto produttivo tradizionalmente gracile. È inventiva e furbizia. Commedia e tragedia. Talento, inganno e illusione. Del resto, a mandarci, ci pensa sempre Picone, che nessuno ha mai visto perché non esiste. Tanti gli ospiti: Maurizio Gasparri (Forza Italia), Angelo Bonelli (Alleanza Verdi e Sinistra), Anna Laura Orrico (Movimento 5 Stelle), Gianluca Gallo (assessore regionale), Raffaele Mammoliti (Pd), Chiara Geloni (giornalista), Roberto Napoletano (direttore Quotidiano del Sud). L’appuntamento con Perfidia è tutti i venerdì alle ore 21. LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.

