Vibo, Fausto De Angelis al centrodestra: «Le liti non portano a nulla di buono»

L’ex senatore Fausto De Angelis fa un appello al centrodestra vibonese affinché concorra “unito alle amministrative del prossimo giugno”. De Angelis lancia, così, un monito: “Le liti, le divisioni e i veti non portano a nulla di buono e rischiano di compromettere un progetto valido che vedrebbe il centro destra unito deputato ad amministrare la città”. La priorità, quindi, “deve essere una condivisione di programma e non altro, un programma chiaro e realizzabile capace di cambiare, nel prossimo futuro, il volto di questa città. Naturalmente non parlo di sogni ma la mia esperienza parlamentare mi insegna che oggi non è un problema di risorse economiche quanto di volontà, lavoro e capacità progettuale”. L’ex senatore conclude sostenendo che “la qualità della vita dei vibonesi dipenderà dalle scelte che saremo capaci di fare oggi di quelle scelte che devono essere fatte oggi. Una classe dirigente coesa e capace darà un futuro migliore ai cittadini vibonesi”.

