Vibo, convocato il Consiglio comunale: ecco i punti all’ordine del giorno

Il prossimo Consiglio comunale di Vibo Valentia, in modalità question time – “interrogazioni a risposta immediata” – è stato convocato per domani, lunedì 5 febbraio, alle ore 9:00, nella Sala Consiglio di palazzo Luigi Razza. All’Ordine del giorno sono iscritte 14 interrogazioni presentate dai consiglieri comunali del Pd e del M5S, rispettivamente, Stefano Soriano, e i pentastellati Domenico Santoro e Silvio Pisani. Durante la seduta verranno dunque trattati i seguenti argomenti: “Lavori di adeguamento sismico e completamento scuole Garibaldi, Don Bosco e Murmura”, e “Piscina Comunale di Vibo Valentia”, sono le interrogazioni presentate dal consigliere comunale del PD Stefano Soriano, mentre sono dodici quelle presentate dai consiglieri comunali del M5S Domenico Santoro e Silvio Pisani: “Plastic Free”; “Casette dell’Acqua”; “Mobilità comunale – Bus Stazioni”; “Trasparenza Amministrativa”; “Piano Strutturale Comunale PSC – Dati da inviare in Regione”; “Vibo Marina – Isola ecologica non funzionante”; “Pennello fondi ex alluvione – 11 milioni”; “Parcheggi Impazziti”; “Lavori Piazza Santa Maria”; “Immobili Confiscati alla Mafia”; “Orchestra Sinfonica della Calabria” e per concludere anche un’interrogazione sulla “Legge 81/2008 Sicurezza dei luoghi di lavoro”.

LEGGI ANCHE: Comunali a Vibo: dopo mesi di “tira e molla”, Progressisti e M5S pronti a convergere su Romeo (Pd)

Comunali a Vibo: Umanesimo sociale e Lo Bianco si alleano e siglano un “Patto per la città”