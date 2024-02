Stefanaconi, Arcella al sindaco: «Sono previsti lavori per le strade di Morsillara?»

«È apprezzabile che l’amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Solano stia portando avanti la riqualificazione delle strade della nostra Stefanaconi, così da restituire ai cittadini le strade che meritano. Purtroppo, però, dopo aver constatato l’avvio dei lavori in via Sesto Fiorentino e visti gli impegni presi durante l’ultima campagna elettorale del lontano maggio/giugno del 2022 – nel corso della quale ci si vantava della presenza di ruspe e camion quasi a simboleggiare l’imminente fine dei lavori da via Massimiliano Padre Kolbe a via Giorgio La Pira – devo constatare che nulla di quanto detto è stato fatto e che ancora oggi nella frazione Morsillara non si è provveduto ad una riqualificazione delle strade. Inoltre da più di un anno ci sono quartieri al buio per via di lampioni inattivi». Così il coordinatore cittadino di Forza Italia Salvatore Arcella che prova a richiamare l’attenzione del sindaco di Stefanaconi Salvatore Solano. «Non voglio certamente pensare che per l’amministrazione vi siano cittadini di serie A e di serie B – afferma Arcella – e per tale motivo sono fiducioso che presto anche i cittadini della Morsillara potranno godere degli interventi di riqualificazione che meritano. La frazione è sempre più sola ed ha bisogno di attenzione, spero che presto questa attenzione arrivi».

LEGGI ANCHE: Stefanaconi: via libera del Consiglio al bilancio di previsione 2024

Scomparsa dell’ex sindaco di Stefanaconi: il cordoglio di Magorno e della Cisl scuola

Stefanaconi: deceduto l’ex sindaco e sindacalista dello Snals