Intimidazioni al vescovo e ai parroci della Diocesi di Mileto, il M5s esprime solidarietà

“Il Coordinamento del Gruppo Territoriale del Movimento Cinque Stelle, nell’apprendere dei reiterati atti intimidatori nei confronti di parroci e della stessa persona del Vescovo della Diocesi Mileto Nicotera Tropea, esprime la sua più ferma condanna ed esprime vivissima solidarietà nei confronti del Vescovo della nostra comunità Monsignor Attilio Nostro e dei parroci cui sono stati indirizzati le intimidazioni. La libertà religiosa e l’integrità personale di ogni individuo devono essere garantite e rispettate senza se e senza ma. Così come vanno respinti senza indugi atti così gravi, sfrontati e spregiudicati, che denotano la profondità della diffusa cultura della sopraffazione. Confidiamo perciò nell’operato delle forze dell’ordine affinché facciano piena luce su quanto successo, assicurando alla giustizia chi o coloro che si sono macchiati di questi esecrabili gesti. Esprimendo tutto il nostro rincrescimento, ci uniamo nella richiesta di un’indagine approfondita e di provvedimenti immediati per assicurare alla giustizia chi sta attentando alla sicurezza e alla tranquillità delle comunità ecclesiali colpite”. E ancora, la coordinatrice provinciale Luisa Santoro: “esorto la popolazione dei comprensori interessati, ad accogliere l’ invito del procuratore Camillo Falvo a parlare e

fornire ogni notizia utile che possa facilitare le indagini finalizzate a bloccare sul nascere, chi con la violenza e l’arroganza pensa ancora di poter continuare a gestire i nostri territori. Non giriamoci dall’ altra parte, anche piccoli indizi possono aiutare chi tra le forze dell’ordine in questi giorni sta mettendo in campo tutte le energie disponibili per fare emergere verità e responsabili. Non lasciamoci intimidire, da chi vorrebbe ristabilire un clima di terrore e soprusi, che le numerose indagini della magistratura, hanno invece duramente colpito negli ultimi anni”.

