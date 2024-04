“Sud chiama Nord”, Cateno De Luca a Vibo per sostenere il candidato Muzzopappa

Nei giorni scorsi, alla presenza del leader “Sud chiama Nord”, Cateno De Luca, è stato ufficializzato il sostegno al candidato a sindaco Francesco Muzzopappa, noto penalista vibonese e al progetto “Libertà”. Ad aprire i lavori è stato il commissario regionale Massimo Cristiano il quale ha ringraziato Muzzopappa e la coalizione a sostegno della sua candidatura, per il grande lavoro di squadra portato avanti. Sono stati quindi illustrati gli obiettivi del Partito nel Vibonese, ovvero, contribuire con la presenza di una propria lista nella coalizione, alla vittoria di Francesco Muzzopappa alle comunali Vibo Valentia ed estendere il radicamento del Partito anche nella Provincia di Vibo: «Approfittiamo per ringraziare – ha aggiunto Cristiano – i molti che stanno già lavorando in tal senso. Di riflesso ci poniamo l’obiettivo di aumentare i consensi per le Europee dell’8-9 giugno a favore della Lista Libertà, sostenendo i candidati Cateno De Luca e Laura Castelli». E ancora: «Siamo un Partito con una forte connotazione territoriale, a livello locale faremo accordi con tutte quelle personalità, o gruppi politici, che riterremo essere le persone giuste per guidare le proprie comunità, il volere unanime è puntare al concreto ed alla buona amministrazione, sempre a favore dei cittadini. Le porte sono aperte per tutti gli amministratori “liberi” e delusi dai Partiti tradizionali». Il candidato in corsa alle prossime comunali, nel ringraziare Massimo Cristiano e Cateno De Luca per il sostegno, ha illustrato i punti salienti del proprio programma elettorale, ovvero «efficientamento della macchina amministrativa, giustizia sociale, decoro urbano, migliore sanità, tutela delle fasce deboli, disabilità, sono solo alcuni dei punti del programma elettorale, e sul quale chiederemo il consenso ai cittadini vibonesi». Infine il commento di Cateno De Luca: «Ho apprezzato profondamente le intenzioni e lo spirito con cui Francesco Muzzopappa affronta questa sfida, la sua esperienza e la sua visione per la città rappresentano un elemento distintivo».

