Comunali a Vibo, Enzo Romeo chiude la campagna elettorale con due appuntamenti

Tempo di chiusura della campagna elettorale anche a Vibo Valentia, in vista dello scattare del silenzio elettorale – domani sera a mezzanotte. Per il candidato a sindaco dell’area progressista, Enzo Romeo, saranno due gli appuntamenti. Il primo questo pomeriggio, alle ore 18 sul lungomare Cristoforo Colombo a Vibo Marina. Romeo sarà assieme ai leader della coalizione ed esponenti politici di partiti e civiche. A suo sostegno, ricordiamo, ci sono le liste: Partito democratico, Movimento Cinque Stelle, Progressisti per Vibo e Centro Studi Progetto Vibo.

La chiusura vera e propria della campagna elettorale sarà però domani, a partire dalle ore 18:30 su Corso Vittorio Emanuele III nel centro storico della città capoluogo, alla presenza dei segretari regionali delle forze politiche a sostegno di Enzo Romeo.