A Vibo Valens si confrontano i quattro candidati a sindaco tra accuse incrociate e provocazioni

Piena convergenza sui problemi e sulle priorità. Ma visioni contrapposte. E accuse incrociate nell’ultimo confronto elettorale tra i candidati alla carica di sindaco della città di Vibo Valentia.

A Dentro la Notizia, il format condotto da Pier Paolo Cambareri, è andata in onda l’ultima puntata dello speciale Vibo Valens, il progetto per raccontare il voto nell’unico capoluogo di provincia che va ad elezioni in Calabria. Un confronto di oltre un’ora e trenta con i candidati alla carica di sindaco: Roberto Cosentino (centrodestra), Enzo Romeo (centrosinistra), Francesco Muzzopappa (area di centro) e Marcella Murabito (Prc). E un confronto, anche, con i direttori responsabili di LaC News24 e Noi di Calabria, Alessandro Russo e Nicola Lopreiato. Proprio dalla parte strettamente giornalistica sono partite le provocazioni: perché non è stata ricandidata Maria Limardo? Qual è la visione di città? Come si possono trattenere e richiamare i giovani partiti o che intendano partire? Quali sono le emergenze da risolvere subito e come?

Qualcuno ha risposto concretamente. Qualcun altro rispolverando i riti della politica. Qualcun altro ancora accusando le controparti per un dibattito che ha certamente aiutato gli elettori a orientarsi al voto.

Le differenze di stile, e di dotazione valoriale, sono certo emerse. Al pari, però, dei timori che possano ancora incombere sul futuro della città interessi oscuri riconducibili a potentati di area grigia. Ma sta al futuro sindaco il compito di fare muro e proteggere gli interessi della città e dei cittadini rispetto ad ogni altro interesse. Un impegno che su LaC, oggi, i candidati hanno assunto. E tanto basta per sparare in tempi migliori.

Puoi rivedere la puntata odierna di Dentro la Notizia su LaC Play.