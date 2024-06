Amministrative, Boccia e Ruotolo (Pd) a Vibo per sostenere Enzo Romeo

Il capogruppo dem e il candidato alle elezioni per il Parlamento europeo nella Circoscrizione Sud arriveranno in città mercoledì 5 giugno

Mercoledì 5 giugno alle ore 12:15 nella sede in Viale Kennedy del Comitato elettorale del candidato a sindaco di “Area Progressista” a Vibo Valentia, si terrà un incontro-dibattito tra Enzo Romeo e altri due esponenti di primo piano del Pd: Francesco Boccia, capogruppo al Senato, e Sandro Ruotolo, candidato alle elezioni per il Parlamento europeo nella Circoscrizione Sud. «Dunque, ancora un evento – è scritto in una nota -: sono ormai numerose le figure di caratura nazionale e regionale che in queste settimane di campagna elettorale hanno incontrato il candidato a sindaco di Vibo Valentia, a testimonianza del valore molto significativo attribuito alle consultazioni amministrative nella città calabrese, all’insegna della politica di prospettiva, anche in proiezione nazionale e regionale – l’intervento dei sindaci di Cosenza e Catanzaro lo scorso 1 giugno ha rivestito questo riflesso – che l’iniziativa di costituire un’area progressista unitaria a Vibo Valentia ha messo in moto».