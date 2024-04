Verso il 25 aprile, il Movimento federalista europeo: «Si legga il monologo di Scurati»

Il Movimento federalista europeo, nella sua articolazione vibonese, insieme con il Coordinamento provinciale di Libera della Città, lanciano una proposta per il 25 aprile al sindaco di Vibo Valentia e a tutte e tutti gli altri primi cittadini della Provincia: in occasione della Festa della Liberazione 2024, «si impegnino a leggere il monologo di Antonio Scurati censurato dalla Rai qualche giorno fa, che riassume bene il senso di questa Festa».

Il gruppo spiega: «La Liberazione dal nazifascismo, infatti, non è stata e non può essere considerata un evento storico di parte: al contrario, rappresentò un nuovo inizio per tutto il nostro Paese, distrutto dalla guerra e fiaccato, nello spirito e nell’intelligenza, da anni di dittatura e violenza; rappresentò il culmine di un movimento, di un’azione che vide protagonisti tutte e tutti gli schieramenti politici: dai monarchici ai repubblicani, dai comunisti ai cattolici, dai federalisti agli azionisti. La Resistenza di ieri continua ad essere, inoltre, attuale e necessaria ancora oggi, in Italia e in Europa, dove soffiano venti di guerra, autoritarismo e illegalità, i quali vanno a minare inevitabilmente le basi dello stato di diritto e dello stato sociale, rendendo un servizio alle forze malate e mafiose che basano il loro potere sulla corruzione, la violenza e l’omertà. Il ricordo dell’antifascismo di ieri è quindi oggi – chiosa il sodalizio – impegno di lotta, civica e giusta, contro quello che Umberto Eco trent’anni fa definiva Fascismo eterno, e che si riverbera quotidianamente con le sfaccettature che abbiamo sopra delineato».

LEGGI ANCHE: Inaugurata a Pizzo la panchina europea dedicata ad Antonio Megalizzi

La Festa dell’Europa, nascita di un ideale e sogno di un continente – Video

Vibo, Federalisti europei a congresso: rinnovata la segreteria