Comunali a Vibo, riaprono i seggi per il ballottaggio: sfida tra Enzo Romeo e Roberto Cosentino

Operazioni di voto di nuovo al via in 101 Comuni d’Italia interessati dal secondo turno delle amministrative. In Calabria occhi puntati su Vibo Valentia, Montalto e Gioia Tauro. Domenica 23 giugno le urne resteranno aperte fino alle 23 per poi, lunedì 24 giungo, riaprire alle 7 e chiudere alle 15 quando partirà subito lo spoglio delle schede.

La sfida Cosentino-Romeo

A Vibo Valentia, unico capoluogo di provincia al voto, il centrodestra e il centrosinistra si sfidano con i rispettivi candidati: Roberto Cosentino, dirigente regionale ed Enzo Romeo, già presidente della Provincia. Al primo turno, Cosentino ha raccolto il 38,43% delle preferenze e 7058 voti, Romeo il 31,92% e 5863 voti. Cosentino è sostenuto da Forza Italia, Fratelli d’Italia, dal movimento “Indipendenza”, fondato dall’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, e dalle liste civiche “Forza Vibo”, “Oltre” e “Vibo Unica”. Romeo, invece, di professione dentista, ha l’appoggio del Partito Democratico, del Movimento Cinque stelle, di Alleanza Verdi e Sinistra e della lista “Progressisti per Vibo”. È stato il primo presidente della Provincia di Vibo Valentia, costituita nel 1992 insieme a quella di Crotone.

Gli altri ballottaggi in Calabria

A Montalto il turno di ballottaggio vede contrapposti il farmacista Biagio Faragalli, che fa parte della struttura dell’assessore regionale forzista Gianluca Gallo e Mauro D’Acri, sostenuto invece da Fratelli d’Italia. Infine a Gioia Tauro sfida tra due donne. Nella città del porto le due candidate, Simona Scarcella e Mariarosaria Russo, sono alla guida di liste civiche.