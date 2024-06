Zungri, il sindaco Fiamingo replica all’opposizione dopo lo scontro in Consiglio comunale. Il VIDEO di come è andata

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Il neo sindaco di Zungri Serafino Fiamingo

Il neo sindaco di Zungri Serafino Fiamingo non ci sta alle accuse mossegli a mezzo stampa dal gruppo di minoranza “Progetto Zungri”, in merito allo svolgimento tumultuoso della seduta d’insediamento del Consiglio comunale avvenuta il 23 giugno, e attraverso una nota rende pubblica la propria versione dei fatti: «In merito al recente articolo pubblicato da Il Vibonese – ha dichiarato il primo cittadino -, appare doveroso fare alcune precisazioni sui purtroppo spiacevoli episodi avvenuti durante la prima seduta del Consiglio, nel corso della quale ovviamente a nessuno è stato impedito di parlare per come è facilmente riscontrabile dai verbali e dai video che la documentano». Un appuntamento ancora più importante questo insediamento, ha fatto sapere lo stesso sindaco Fiamingo, poiché «avrebbe dovuto essere l’occasione per prendere atto del risultato delle urne, porre fine definitivamente alle polemiche ed ai toni spesso accesi della passata campagna elettorale, ed inaugurare un nuovo percorso fatto di confronto leale tra maggioranza e opposizione nel reciproco rispetto dei ruoli e ciascuno secondo le proprie prerogative, ma comunque nell’interesse collettivo».

Occasione per il consigliere di minoranza Antonio Fiamingo, secondo il sindaco «andata sprecata in quanto il consigliere di opposizione dapprima ha sollevato delle eccezioni pretestuose in merito alla regolarità della convocazione, prontamente confutate dal segretario comunale ivi presente, nell’improbabile tentativo di fare saltare quello che avrebbe dovuto essere un momento di rinnovamento e ripartenza per la nostra comunità. Subito dopo – prosegue il primo cittadino -, una volta presa regolarmente la parola, ha iniziato il suo intervento rivolgendosi al sottoscritto con toni particolarmente aspri, dicendo “Tu non ci rappresenti, tu non sei il mio sindaco e non lo sarai mai”, per poi tornare e divagare su temi ed argomenti già trattati in campagna elettorale e che nulla avevano a che fare con l’oggetto della convocazione». Stando alla versione del sindaco, «tale atteggiamento, particolarmente aggressivo, purtroppo ha finito per surriscaldare gli animi e provocare una fragorosa reazione di sdegno nel pubblico presente. A quel punto la presidente del Consiglio comunale, pur consentendo al capogruppo dell’opposizione di continuare il suo intervento, per l’assoluta estraneità dei temi trattati rispetto a quelli all’ordine del giorno e per ragioni di ordine pubblico, è stata costretta dapprima ad interrompere e poi dichiarare chiusa la seduta, temendo anche per la serenità di numerose famiglie e minori ivi presenti».

Per Serafino Fiamingo, «tali atteggiamenti hanno solo l’effetto di continuare ad inasprire i conflitti e le divisioni, non servono a nulla e finiscono solo per portare a quella “degenerazione” che l’opposizione per un verso lamenta ma poi sembra quasi auspicare e che invece occorre fortemente scongiurare da parte di tutti». In fine, conclude:«Le istituzioni sono da sempre un luogo di dialogo e confronto corretto e leale, sicché il sottoscritto ed i consiglieri che lo sostengono si impegneranno al massimo affinché il Comune di Zungri continui ad essere la casa di tutti i cittadini zungresi. Nel rispetto delle diversità di opinioni e della naturale dialettica tra maggioranza e opposizione, ma comunque sempre nell’assoluta osservanza dei principi democratici e del vivere civile. Pertanto – auspica – i suddetti episodi che hanno visto come protagonista l’opposizione spero rimangano un caso isolato e non si ripetano in futuro e che tutti contribuiscano in maniera civile, pacifica e costruttiva alla crescita del benessere generale e condiviso dell’intera comunità di Zungri. Il sindaco ed i consiglieri di “Uniti per Zungri” – ha poi concluso – sono stati eletti per questo ed intendono onorare il mandato ricevuto».