Cessaniti, si compone la squadra del sindaco Sorrentino: ecco gli assessori e il presidente del Consiglio

Entra nel vivo il lavoro della nuova compagine amministrativa delineatasi a seguito delle recenti elezioni amministrative. A Cessaniti, nell’ambito della prima civica assise, sono stati convalidati gli eletti e nominati gli assessori, il vice-sindaco e il presidente del Consiglio comunale. La squadra guidata dal sindaco Enrico Sorrentino potrà contare su Nicola Mazzeo, vicesindaco e assessore; Francesca Lucifero, assessore; Antonio Nicolino, presidente del Consiglio e nelle vesti di vice Federica Francolino.

La rotazione degli assessori

Il primo cittadino ha voluto puntualizzare: «Il ruolo di assessore verrà ricoperto da tutti i consiglieri a rotazione in occasione dei prossimi 5 anni di governo. In questo modo ciascuno di loro avrà modo di esprimersi, misurare le proprie capacità e dare un più incisivo contributo per il funzionamento della macchina amministrativa». Nella medesima occasione sono stati nominati la commissione elettorale ed i giudici popolari. Parole di ringraziamento sono state espresse dal neo presidente del Consiglio, Nicolino: «So per certo che il ruolo che andrò a ricoprire è pieno di responsabilità. Un ruolo che mi onora e mi gratifica e che rivesto con la massima onestà intellettuale, scrupolosità, spirito di servizio e rispetto per tutti. Il Consiglio comunale – fa presente – è il fulcro della politica, saranno quei banchi a darci le soddisfazioni più belle».

Le priorità d’intervento

Il sindaco Sorrentino

Per il gruppo, mix tra volti nuovi e non, inizia un percorso nuovo in cui non mancheranno insidie. Il sindaco Sorrentino evidenzia: «In prima battuta stiamo concentrando le energie per tamponare l’emergenza idrica che coinvolge anche le frazioni. L’afa e l’assenza di piogge sicuramente non stanno aiutando. La carenza d’acqua è una sfida cui l’intero comprensorio vibonese e più generalmente calabrese deve confrontarsi». Tra le priorità anche «la pulizia delle strade e la raccolta rifiuti. In questo periodo i nostri paesi crescono, accogliendo in modo particolare diversi emigrati tornati in occasione delle vacanze estive. Per questo garantire servizi efficienti – aggiunge il primo cittadino – risulta indispensabile». Nelle prossime riunioni, l’attenzione si concentrerà sulle attività da espletare per prepararsi al nuovo anno scolastico.