Elezioni Soriano e Sorianello, il circolo Fdi Valle del Mesima: «I neoeletti sapranno incarnare i valori del partito»

È passato quasi un mese dalle ultime elezioni comunali che hanno interessato anche i territori di Soriano e Sorianello e con le vittorie, rispettivamente, di “Soriano Futura” con sindaco Antonino De Nardo e “Sorianello nel Cuore” con sindaco Sergio Cannatelli. Può partire dunque il nuovo quinquennio amministrativo nei due comuni limitrofi che, nei giorni scorsi, hanno ricevuto anche l’augurio del Circolo di Fratelli d’Italia della Valle del Mesima. Ecco la nota: «Il Circolo esprime tutta la sua soddisfazione e formula gli auguri di buon lavoro alla neo eletta, al Consiglio Comunale di Soriano Calabro, Giulia Sorace a cui è stato affidato l’incarico di vice-presidente del massimo organo civico cittadino. Stessa soddisfazione la si esprime per l’elezione di Domenico Cannatelli e Francesco De Masi alla carica di consiglieri comunali di Sorianello».

L’augurio arriva direttamente anche da parte di Francesco D’Agostino, presidente del circolo locale e dirigente provinciale di “Fratelli d’Italia”, nonché cittadino di Soriano: «Siamo sicuri che i nostri eletti con il loro lavoro e la loro passione sapranno incarnare i principi di Fratelli d’Italia anche nei civici consessi dei rispettivi comuni. Siamo altresì convinti, che nell’espletamento del loro mandato si prodigheranno nei valori che ci caratterizzano, come il rispetto dell’equità, la difesa della democrazia, il senso di giustizia, la solidarietà sociale e l’amore per la libertà». Anche il presidente provinciale Pasquale La Gamba, si è complimentato con la classe dirigente locale di FdI per gli importanti traguardi politici raggiunti in ambito istituzionale.