San Gregorio d’Ippona, Lo Muto: «Per le nuove assunzioni il Comune faccia i concorsi»

Per i due posti ancora da coprire in pianta organica l’attivista politico sollecita l’Amministrazione: «Sul piano giuridico è corretto attingere alle liste di idonei, ma una selezione pubblica più ampia darebbe ad alcuni la possibilità di non emigrare»

«Perché non fare i concorsi e dare così la possibilità ai cittadini di San Gregorio d’Ippona di ambire a entrare nell’amministrazione comunale?». È quanto, in estrema sintesi, si chiede Gregorio Lo Muto, attivista politico del centro vibonese, che interviene sulla questione attraverso una nota. «Il 24 novembre 2023 – spiega Lo Muto – con deliberazione n.103 veniva approvato dalla giunta comunale di San Gregorio d’Ippona il Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) 2024-2026, contenente anche il Piano triennale del fabbisogno del personale col corrispondente programma di assunzioni. Ben quattro sono le figure previste per il 2024 di cui due già coperte. A tal proposito, nel Piao venivano previste alcune nuove figure per il 2024: n.1 Istruttore direttivo amministrativo ex cat. D full time a 36 ore settimanali; n.1 Istruttore amministrativo ex cat. C part time a 18 ore a settimanali; 1 Istruttore direttivo tecnico full time a 36 ore settimanali; 1 Agente di polizia locale ex cat. C part time a 18 ore settimanali».

«Per il posto da istruttore direttivo tecnico full time a 36 ore settimanali fu inizialmente bandito il concorso pubblico. Non ci fu nessun vincitore. Successivamente – puntualizza -, si assunse mediante colloquio selettivo con candidati idonei di altre graduatorie per la stessa figura professionale. Più recentemente, per il posto da agente di Polizia locale (ex cat. C) part time a 18 ore settimanali, l’amministrazione ha proceduto all’assunzione dell’unico candidato che si è presentato al colloquio selettivo».

Fin qui la premessa, poi Lo Muto continua: «Niente da controbattere sul piano giuridico se l’amministrazione ritiene che possa essere necessario applicare – nella sua piena autonomia – l’art.9 della legge 3/2003 attraverso il ricorso a liste di idonei di altri enti pubblici nel medesimo comparto di contrattazione per finalità assunzionali, tuttavia, occorre anche effettuare delle precisazioni sotto il profilo sia delle opportunità sia sotto quello morale. Dopo 30 anni, senza procedure pubbliche concorsuali per titoli ed esami, non ci sarà possibilità per la cittadinanza locale di partecipare all’ampio turn-over assunzionale che l’ente sta vivendo in questa fase storica. Mi domando che fine abbia fatto la minoranza consiliare di questo paese».

A seguire, la sua istanza: «Ad oggi, restano ancora da coprire le seguenti figure professionali: 1 Istruttore direttivo amministrativo ex cat. D full time a 36 ore settimanali; 1 Istruttore amministrativo ex cat. C part time a 18 ore a settimanali. Essendoci altri due profili da coprire, rimane ancora viva la possibilità di fare una scelta capace di trasformare il fabbisogno di personale in occasione di possibilità lavorativa per i tanti cittadini laureati e laureate, diplomati e diplomate di San Gregorio di poter divenire i nuovi protagonisti – dopo oltre un trentennio – di un percorso di riqualificazione del personale del comune di San Gregorio d’Ippona». E infine: «Si formano qui da noi tantissimi professionisti ma poi sono puntualmente costretti a scappare via senza riuscire a mettere tutto il loro bagaglio di conoscenze al servizio della stessa San Gregorio d’Ippona. Anche nel nostro paese abbiamo tantissime persone che sono delle eccellenze nei diversi settori della società, occorre dunque trovare delle soluzioni concrete ed attuali per tenerseli stretti».