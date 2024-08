Vibo, Vincenzo Borello è il nuovo coordinatore cittadino di Gioventù nazionale

Vincenzo Borello è stato nominato nuovo coordinatore cittadino di Gioventù nazionale. «La scelta di Borello – ha dichiarato il presidente provinciale Pascal Corrado in una nota -, giovane militante apprezzato per il suo impegno e la sua dedizione, rappresenta un passo importante per il rafforzamento della presenza di Gioventù nazionale non solo nella città di Vibo Valentia, ma in tutta la provincia». Pascal, reputandosi «soddisfatto» per la nomina di Borello, ha sottolineato poi «l’importanza di continuare a lavorare per coinvolgere sempre più giovani nel progetto politico del movimento giovanile di Fratelli d’Italia. Vincenzo – ha sottolineato – è un giovane capace e motivato, che ha dimostrato sul campo di saper guidare il gruppo con passione e serietà. Sono certo che, sotto la sua guida, Gioventù nazionale Vibo Valentia crescerà ulteriormente, contribuendo a radicare sempre di più i nostri valori e le nostre idee sul territorio».

Anche il delegato regionale di Gioventù nazionale Calabria, Rosario Losiggio, ha voluto congratularsi con il neo-coordinatore, ribadendo l’importanza della crescita del movimento giovanile nella provincia vibonese e in tutta la regione: «La nomina di Borello – ha dichiarato nella stessa nota ufficiale – è un segnale positivo per tutta la Calabria. Gioventù nazionale deve essere protagonista del rinnovamento della politica a livello locale e regionale e sono certo che Vincenzo saprà interpretare al meglio questo ruolo nella sua città. Lavoreremo insieme per costruire una Vibo e una Calabria forte, giovane e coesa. Il lavoro e la forza di volontà sapranno rivelarsi, ancora una volta, tratti distintivi del nostro percorso e sono certo che Gioventù nazionale, continuerà a crescere e a rappresentare un punto di riferimento per i cittadini vibonesi»

«Accolgo questa sfida con grande entusiasmo, non vedo l’ora di cimentarmi in questo campo anche con l’aiuto dei ragazzi che compongono il nostro. Ringrazio il nostro presidente provinciale Pascal Corrado, il delegato regionale Rosario Losiggio e tutto il movimento giovanile per quest’occasione. Cercheremo di essere pronti a risolvere tutte le avversità che si presenteranno nella provincia e crescere tutti assieme» queste le parole del neo coordinatore cittadino Borello.