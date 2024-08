Vibo Marina, focus del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia sulle riforme del governo Meloni

«Lunedì 26 agosto Vibo Marina ha ospitato una serata di grande interesse politico e partecipazione civica, dedicata alla discussione delle riforme promosse dal governo Meloni. L’evento, che ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso, ha confermato l’interesse crescente della cittadinanza verso i temi di attualità politica e le direzioni intraprese dall’esecutivo guidato da Giorgia Meloni». Questo è quanto ha fatto sapere in una nota Rosario Losiggio, responsabile provinciale di Fratelli d’Italia-Dipartimento organizzazione. «Protagonista della serata è stato il senatore Ernesto Rapani, il quale ha illustrato con passione e competenza le principali riforme introdotte dal governo: Fisco, Autonomia differenziata, Giustizia e Premierato. Il senatore ha risposto alle domande del pubblico e ha sottolineato l’importanza di queste riforme per il futuro del Paese, toccando temi cruciali per la ripresa economica e sociale dell’Italia».

«L’evento – prosegue Losiggio nella sua nota – ha raccolto un ampio consenso non solo tra i cittadini, ma anche tra i rappresentanti istituzionali e i dirigenti di partito presenti, a testimonianza del valore del dibattito politico aperto e condiviso. La serata ha visto la presenza di figure politiche di rilievo locale e regionale, tra cui il consigliere regionale Antonio Montuoro, il capogruppo in Consiglio Comunale a Vibo Valentia Antonio Schiavello, e i consiglieri comunali della provincia Francesco Muzzopappa di Pizzo, Fabio Cotroneo di Zambrone e Antonio Fiamingo di Zungri. Presenti anche i dirigenti ed i militanti di Gioventù Nazionale, che hanno contribuito in maniera significativa alla riuscita dell’iniziativa, dimostrando l’importanza del coinvolgimento delle nuove generazioni nelle dinamiche politiche».

«Siamo molto soddisfatti per l’ottima riuscita dell’evento – ha dichiarato il presidente provinciale di FdI, Pasquale La Gamba -, emblematica di un partito in salute ed in crescita. Ringrazio il senatore Ernesto Rapani per aver voluto fortemente partecipare all’iniziativa e tutti i dirigenti ed i militanti che hanno contribuito all’organizzazione e alla realizzazione della manifestazione. L’esecutivo Meloni continua a suscitare sempre maggiore interesse, grazie ad un operato incessante nell’ottica dell’interesse nazionale. L’ampia partecipazione ed interesse registrati – conclude La Gamba -, ci responsabilizzano ulteriormente, spingendoci a continuare ad interpretare, rappresentare ed affrontare le istanze del nostro territorio con le competenze e la passione che ci caratterizzano».