Super consulente, il Comune di Vibo precisa: «Nel 2023 pubblicato un analogo bando»

L’amministrazione comunale di Vibo Valentia interviene direttamente sulla vicenda dell’avviso pubblico per il reclutamento di un super consulente, al centro ieri di un’infuocata seduta del Consiglio comunale durante la quale la stessa maggioranza ha sollevato perplessità sul bando, assicurando maggiori approfondimenti al termine dei quali – ha spiegato il capogruppo del Pd – potrebbe seguire l’annullamento dell’atto in regime di autotutela. Al termine del Consiglio, è stata diffusa dall’amministrazione la seguente nota, che riportiamo integralmente:

«Gentile direttore, in merito ad articoli di stampa riguardanti l’avviso pubblico per il reclutamento di una figura di alta specializzazione per la comunicazione nell’ambito del Pnrr, corre l’obbligo di precisare quanto segue: prioritariamente non c’è alcuna indicazione sulla durata contrattuale che non è di due mesi bensì sarà a rendicontazione e valutazione delle giornate/uomo effettivamente svolte; in questo caso, la previsione è di 65 giornate totali senza alcuna indicazione di un arco temporale fisso o continuativo, che sarà determinato sulla base degli obiettivi assegnati e sui risultati conseguiti. Un analogo Avviso di selezione è stato pubblicato nel 2023, con il quale sono stati selezionati due tecnici a ciascuno dei quali sono state assegnate prima 30 giornate/uomo integrate di altre 30, e gli stessi per la loro prestazione hanno dovuto presentare evidenza del lavoro svolto e necessario per gli uffici comunali. Tale Avviso è stato pubblicato per 10 giorni solo sul sito istituzionale del Comune in quanto ancora la piattaforma di reclutamento della PA (INPA) non era attiva. Tale piattaforma è raggiungibile a livello globale e consente a chiunque di potersi registrare e candidare agli avvisi che vengono esposti».

«La stessa piattaforma INPA – prosegue la nota – viene monitorata da diversi canali di reclutamento, tra cui Linkedin, per cui si ha una diffusione capillare e un’ampia veicolazione degli avvisi. Nell’Avviso sono specificati sia il grado di conoscenze da possedere (titoli di studio) ma soprattutto capacità operative (esperienze maturate) che sono strettamente necessarie in questa fase del Pnrr e per la promozione di nuovi interventi. L’Avviso contempla al punto 8 le indicazioni per l’accesso agli atti che avrebbe consentito a chiunque anche di avere informazioni, chiarimenti o recepire criticità. Ad oggi nessuna comunicazione risulta pervenuta. Solo dopo la scadenza, fissata per le ore 23.59 di giovedì 26 settembre, conosceremo il numero di aspiranti con le relative competenze».