Pd Vibo, Di Bartolo rassegna le dimissioni da segretario provinciale: il 30 novembre l’assemblea per il nuovo coordinatore

«Il segretario provinciale del Partito democratico di Vibo Valentia, Giovanni Di Bartolo, ha rassegnato le proprie dimissioni». È quanto comunica in una nota stampa lo stesso Pd, dando così sbocco a un epilogo ventilato da tempo a causa della perdurante assenza sul territorio provinciale di Di Bartolo. «La decisione, maturata per motivi personali e professionali – prosegue la nota – segna la conclusione di un percorso che in questi due anni è stato caratterizzato da significativi risultati politici ed elettorali, tra cui, da ultime, l’affermazione della lista del Pd alle elezioni europee e la storica vittoria alle elezioni amministrative della città di Vibo Valentia». La risoluzione «è giunta – spiegano dal partito – all’esito di una fase di confronto intercorsa tra il segretario uscente e l’organizzazione regionale e nazionale del partito. A queste ultime è stata riferita la volontà di avviare un percorso di transizione che culminerà con la convocazione del Congresso».

Il segretario uscente «ha espresso, inoltre, gratitudine per l’opportunità concessagli e per l’esperienza umana vissuta, sottolineando come gli impegni fuori regione rendano necessario un processo finalizzato a ridefinire l’assetto dell’organizzazione e gli obiettivi strategici in considerazione degli appuntamenti futuri che attendono la comunità democratica Vibonese». Pertanto, «l’assemblea provinciale è in convocazione per sabato 30 novembre. In questa sede, Giovanni Di Bartolo – si conclude il comunicato stampa -, rimetterà formalmente il proprio mandato e agli organismi statutari saranno affidate le consequenziali determinazioni».