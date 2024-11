Comito (Fi) esalta l’azione di Occhiuto contro gli incendi boschivi: «Con l’operazione Tolleranza zero risultati straordinari»

Il consigliere regionale ha rimarcato i dati diffusi dalla Cittadella: «Droni e tecnologia a tutela del territorio hanno portato nel 2024 a un meno 45 per cento di ettari in fumo rispetto allo scorso anno»

Sull’operazione “Tolleranza zero” della Regione Calabria, per il contrasto agli incendi boschivi, il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Michele Comito, in un comunicato stampa plaude i risultati ottenuti dalla squadra di Occhiuto: «L’esito straordinario, che diventa un modello da seguire per il resto del Paese, è da ascrivere all’amministrazione regionale, in primis al presidente Occhiuto, che ha sempre puntato molto sul progresso della Regione anche in chiave di innovazione tecnologica posta a tutela del territorio. Le parole del ministro Musumeci, che questa mattina ha commentato a Roma i risultati del report illustrato dal governatore insieme ai dirigenti della Protezione civile, ne sono una chiara conferma».

«Con il fondamentale ausilio dei droni – ha sottolineato Comito -, in Calabria siamo passati nel 2024 ad un -77% di ettari di bosco andati in fumo rispetto al 2021; -45% rispetto al 2023; -14% rispetto al 2022. Numeri – ha poi concluso Comito – che rappresentano una eloquente risposta a coloro che non perdono occasione per deridere e criticare, salvo poi doversi coprire di imbarazzo quando a parlare sono i fatti».