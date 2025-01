Via Scesa del Gesù chiusa di nuovo, i consiglieri Tucci e Cutrullà: «Invece di fare passerelle la giunta Romeo segua i cantieri»

Via Scesa del Gesù, nel cuore del centro storico di Vibo Valentia, nuovamente transennata. A pochi giorni dalla riapertura, infatti, l’arteria è stata chiusa poiché alcune basole della pavimentazione stradale sono saltate finendo per danneggiare un’auto. Il gruppo “Cuore vibonese, una città libera” con gli esponenti Giuseppe Cutrullà e Danilo Tucci interviene sull’argomento: «Se il buon giorno si vede dal mattino purtroppo i segnali non sono affatto positivi. Eppure con toni trionfalistici – affermano Cutrullà e Tucci – il sindaco e il suo assessore ai lavori pubblici avevano annunciato durante la conferenza stampa di fine anno l’ultimazione dei lavori in via Scesa del Gesù. Evidentemente senza essersi prima accertati di come gli interventi fossero stati eseguiti».

Gli interventi erano stati avviati nella scorsa primavera e rientravano in un progetto più ampio di riqualificazione che interessa anche piazza Morelli. Tuttavia, il cantiere si è protratto per mesi, causando non pochi disagi ai residenti e ai commercianti della zona già provati da disservizi di diversa natura, su tutti la prolungata carenza idrica della scorsa estate. Oltre ai ritardi, però, a dare il colpo di grazia è la qualità (scarsa) dell’intervento.

Gli esponenti di Cuore vibonese incalzano: «È sotto gli occhi di tutti come sia finita. Strada che dovrà essere nuovamente chiusa al transito e nuovi disagi alla viabilità cittadina. Non è la prima volta che con l’attuale amministrazione ciò accade, se ad esempio si pensa agli enormi tempi morti che hanno dovuto subire i commercianti in primis e in generale tutti i cittadini vibonesi per i lavori alla prima di due rotatorie su viale Affaccio. Tra l’altro lì i lavori hanno causato la caduta di un albero ed il successivo taglio degli altri». Per Cutrullà e Tucci, «un vero e proprio fallimento che dovrebbe far riflettere l’attuale amministrazione e indurla ad una maggiore attenzione nel seguire quotidianamente tutti i lavori inerenti i cantieri aperti, non solo in occasione delle passerelle utili a qualche articoletto di giornale».