Serra, iniziati i lavori da 700mila euro per la messa in sicurezza del fiume Ancinale e dei torrenti Furno e Garusi

Sono da poco partiti – grazie a due finanziamenti per un ammontare complessivo di circa 700mila euro – i lavori per “la messa in sicurezza, la mitigazione del rischio idrogeologico ed il ripristino dell’officiosità idraulica lungo un tratto del fiume Ancinale nel centro abitato di Serra San Bruno ed il ripristino dell’officiosità idraulica degli attraversamenti sui torrenti Furno e Garusi in prossimità della via San Brunone di Colonia”. Dal Comune spiegano che si tratta di azioni messe in campo al fine di prevenire possibili pericoli e proteggere la popolazione dai sempre più frequenti fenomeni estremi.

In particolare, il fiume Ancinale «sarà interessato dall’innalzamento dell’argine in destra idraulica (lato Piazza mercato) attraverso la realizzazione di una muratura in pietrame eseguita ad ‘opus incertum’; dalla trasformazione dell’argine in sinistra idraulica in argine continuo in Via Alcide De Gasperi (lato Lungofiume); dalla regolarizzazione e profilatura generale delle scarpate dell’alveo».

Leggi anche ⬇️ Serra San Bruno combatte il rischio idrogeologico con fondi Ue per 700mila euro: appaltati i lavori

Inoltre, si provvederà nei torrenti Furno e Garusi «alla demolizione del “ponticello” di attraversamento esistente e dei due tubi in calcestruzzo e contestuale realizzazione di un nuovo scatolare in calcestruzzo armato in opera a sezione rettangolare di maggiore sezione; alla messa in opera di gradonatura in gabbioni a valle dello scatolare; alla realizzazione di gabbionata spondale per un totale di circa 102 ml; alla regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell’alveo».

«È l’ennesimo cantiere – ha commentato il consigliere con delega ai lavori pubblici Daniele Galeano – avviato da un’amministrazione comunale che ha letteralmente cambiato una cittadina che non vedeva così tanti interventi da quasi 30 anni. Questi lavori consentiranno, in sostanza, da un lato di mettere in sicurezza il centro abitato riducendo il rischio idrogeologico e dall’altro di liberare molte aree dal vincolo al quale sono attualmente sottoposte con la loro conseguente riqualificazione».

Positive anche le considerazioni del sindaco Alfredo Barillari, secondo il quale «si tratta di interventi importanti che la nostra cittadina attendeva da tempo, ma che non sono mai stati messi in atto da nessuno. Finalmente ci saranno dei nuovi argini, la pulizia del fiume e soprattutto si inciderà in termini di sicurezza per il territorio». Il primo cittadino si è mostrato soddisfatto per aver «messo a terra l’ennesimo finanziamento (in questo caso Fondi UE) dimostrando che l’epoca degli annunci è finita e che da 4 anni a questa parte l’intera cittadinanza è entrata nell’era dei fatti concreti. A breve – ha concluso – partiranno nuovi cantieri: l’impegno e la passione sono cresciuti nel tempo per il bene della comunità, siamo l’amministrazione del cambiamento».