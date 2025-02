Vibo, l’assessore “tecnico” risponde da politico alla minoranza: «Avete lasciato un disastro, ecco cosa abbiamo fatto noi»

L’assessore ai lavori pubblici Salvatore Monteleone replica piccato alle dichiarazioni rilasciate dagli esponenti di Forza Italia che in un comunicato stampa hanno criticato l’operato dell’amministrazione comunale con riferimento al sistema viario, alla rete idrica, ai sistemi fognari della città e alle opere di “rigenerazione urbana”. Accuse che l’assessore Monteleone rimanda al mittente spiegando come «Lo stato delle reti sotterranee, idrica e fognaria e la situazione della rete viaria cittadina sono state lasciate per anni nella più completa incuria».

Leggi anche ⬇️ Vibo, giunta Romeo ed ex giunta Limardo si accapigliano ma i problemi della città restano

Di contro spiega gli interventi eseguiti per far fronte alle tante criticità: «Dal mese di luglio ad oggi sono state riparate più di 200 perdite idriche – spiega Monteleone – e, nonostante questo impegno costante, si ripresentano giornalmente nuove emergenze, come effetto sempre più cronico delle insostenibili condizioni del “grande malato” della nostra Vibo Valentia: la rete idrica ormai obsoleta e fragilissima, per sistemare la quale – spiega – l’amministrazione è al lavoro per reperire i fondi necessari».

Nella lunga missiva l’assessore ai lavori pubblici attacca i consiglieri d’opposizione: «E mentre questa bassa politica crede di poter trarre vantaggio e consenso dall’opinione pubblica (che non è certo ingenua), a me tocca indicare, e ritengo che questo sia davvero un atto concreto nel rapporto con i cittadini, quali interventi siano in corso e quali facciano parte di un imminente avvio». L’elenco è dettagliato: «Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di Vibo città per un importo di progetto pari a 550mila euro. Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di Vibo Marina che interesseranno due arterie strategiche quali via stazione e via A. Vespucci per un importo di progetto pari a 300mila euro. Interventi di messa in sicurezza strade comunali quartiere località Bitonto di Vibo Valentia per un importo di progetto pari a 100mila euro. Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di Vibo città e Piscopio per un importo di progetto pari a 200mila euro. Interventi per l’eliminazione del degrado urbano Vibo Marina – viale delle industrie – Bivona Via delle barche Piazza Marinella e via del Pescatore per un importo di progetto pari a 900mila euro. Interventi di rifacimento della pavimentazione delle piazze delle frazioni Vena Superiore, Vena Media e Vena Inferiore per un importo di progetto pari a 850mila euro».

L’ultima puntualizzazione riguarda i lavori di rigenerazione urbana. Rivolgendosi direttamente agli esponenti di Forza Italia dice: «Se è vero che abbiamo ereditato opere ottenute nel contesto del Pnrr, è altrettanto vero che la gestione di queste, all’atto del nostro insediamento come giunta, fosse in totale evidenza impantanata in un crogiolo caotico. Non è certo sufficiente posare la prima pietra e aprire contemporaneamente oltre 80 cantieri: le opere debbono procedere concludersi al meglio e con i dovuti tempi, salvo imprevisti».

Per Salvatore Monteleone «l’ironia non aiuta questa nostra bistrattata città ad uscire dal disastro che, purtroppo, la caratterizza. Disastro le cui matrici, ai vibonesi accorti e di buon senso, sono ben chiare». Conclude Monteleone.