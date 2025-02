Zungri, l’opposizione incalza il sindaco: «Basta Consigli comunali alle 9 di mattina, così la gente non può partecipare»

I consiglieri comunali di Progetto Zungri, gruppo di opposizione, comunicano di aver disertato la seduta del Consiglio comunale di oggi 27 febbraio, «per rimarcare con forza che il Consiglio non può essere convocato alle 9:30 del mattino, perché a quell’ora i cittadini lavorano e non riescono a partecipare».

Da giugno, sottolineano, «ci sono stati cinque Consigli comunali, questi gli orari di convocazione: 23/06/2024 ore 10:30; 31/07/2024 ore 10:30; 15/10/2024 ore 9:30; 23/12/2024 ore 9:15 (nell’ufficio del sindaco); 27/02/2025 ore 9:30. A nostro avviso, questo modo di fare svilisce la funzione del Consiglio comunale, annichilisce i principi democratici su cui si fonda lo Stato di diritto e impedisce la partecipazione popolare alla vita politica e istituzionale del paese». Situazione della quale Progetto Zungri ha informato anche il prefetto di Vibo Valentia.

Secondo l’opposizione, gli esponenti della maggioranza «non vogliono la partecipazione dei cittadini. Non vogliono che i cittadini sappiano cosa sta facendo l’amministrazione, temono un elettorato informato, perché un popolo informato ragiona, si fa delle domande, avanza critiche, ti inchioda alle tue responsabilità. E loro questo non se lo possono permettere». Quella dei «aggiuntivi per fare i Consigli di sera», è per Progetto Zungri «una barzelletta». «I Consigli – aggiungono – si sono sempre svolti in serata, e così deve tornare ad essere. Abbiamo informato il prefetto di questa situazione, siamo certi che interverrà per porre uno stop a queste pratiche antidemocratiche».