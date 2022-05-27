Il capogruppo pentastellato fa un elenco di interventi ritenuti discutibili e chiede di permettere ai cittadini «il controllo» di ogni progetto con la loro pubblicazione

«Chi controlla il controllore? Al recente consiglio comunale, riunito per l’approvazione del Bilancio annuale di previsione, è emerso chiaramente che i controlli sui lavori pubblici sono alquanto approssimativi. Infatti si riscontrano lavori fatti male o mai finiti». È un attacco frontale quello che il capogruppo consiliare del Movimento 5 Stelle al Comune di Vibo Valentia Domenico Santoro riserva all’assessorato ai Lavori pubblici di Palazzo Luigi Razza, guidato da Giovanni Russo. [Continua in basso]

«Permettere ai cittadini il controllo di ogni progetto»

Ed a proposito di interventi considerati discutibili, l’esponente di opposizione «ricorda la rotonda vicina al liceo scientifico “Berto” recentemente crollata per la terza volta, lo sfalcio erba male organizzato, la strada di Longobardi rifatta tre volte, la Scala mobile o meglio la “tela di penelope”, le fogne sulla strada per Bivona continuamente sulla strada, il fosso “Antonucci” di Vibo Marina divenuto una cloaca di fognatura. Quindi mi chiedo: come controllare il controllore dei lavori? Ma siccome – risponde lo stesso Domenico Santoro – non è possibile organizzare un loop di successivi controllori, l’unica possibilità è quella della partecipazione cittadina, ovvero permettere ai cittadini il controllo specifico di ogni progetto con la pubblicazione perenne dei progetti approvati ed in esecuzione. Se non si pubblicano i progetti nessuno potrà controllare i lavori: quindi capire se siano o meno stati realizzati completamente e le deficienze si evidenziano quando il tempo ha fatto dimenticare le responsabilità politica degli attori principali».

«Questa amministrazione ha dimenticato le promesse fatte»

Il capogruppo pentastellato al Comune capoluogo ricorda, poi, che questi erano «principi che in campagna elettorale tutti i candidati sindaci avevamo accettato. In particolare, l’attuale vicesindaco (Domenico Primerano, ndr) parlava di partecipazione e di Piano strategico per lo sviluppo della città. Ma dopo la vittoria – si fa notare – questa amministrazione si è dimenticata di tutte le promesse, promesse che non costavano nulla. Oggi pubblicano solo lo stretto necessario, tanto che nemmeno i consiglieri di maggioranza sono a conoscenza dei progetti della giunta».

«Il Piano triennale delle opere pubbliche? Nessuno sviluppo»

L’affondo finale il consigliere di minoranza lo riserva al Piano triennale dele opere pubbliche (documento allegato al Bilancio di previsione, testo finanziario recentemente approvato dal consiglio comunale). In proposito, Domenico Santoro confessa che si tratta di una agenda che utilizza i fondi straordinari per lavori ordinari. A ben vedere, infatti, i progetti in itinere sembrano realizzare un Piano per la manutenzione e non per creare il nuovo sviluppo della città. Tanti piccoli progetti per accontentare tutte le frazioni che non porteranno né un aumento della qualità della vita dei cittadini né un nuovo sviluppo economico. In particolare – questa l’ironica conclusione del capogruppo – la rigenerazione urbana, per la maggioranza, significa asfaltare le strade».

