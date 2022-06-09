La vice segretaria cittadina di Azione “bacchetta” l’esponente di Forza Italia che ha difeso la gestione del sindaco Limardo e dei suoi assessori ma al tempo stesso ha chiesto il rimpasto della Giunta

«È evidente che il prossimo rimpasto di Giunta rappresenta l’epilogo di una crisi politica in atto nonché la prova di un fallimento amministrativo che è, oramai, sotto gli occhi di tutti. La crisi politica è determinata dal fatto che gli obiettivi dei partner di maggioranza non sono più comuni, in quanto dalle elezioni regionali in poi si sono determinati degli scompensi dei vecchi accordi sui quali si reggeva anche l’amministrazione Limardo». E’ quanto afferma Samantha Mercadante, vicesegretaria cittadina di Azione. «Dal punto di vista amministrativo è invece evidente che si tenti di rilanciare, sacrificando alcune soggettività, l’attività di gestione per tentare un cambio di passo rispetto ad una situazione oggettiva di difficoltà della città che non ha registrato nei vari settori alcun miglioramento. Anzi, sotto più profili la situazione è certamente peggiorata, basti pensare alla quotidiana attività di segnalazione dei vari problemi amministrativi da parte dei componenti di “Azione” che, documentando lo stato di degrado in cui versano i vari quartieri e le frazioni, tengono alta l’attenzione su ciò che realmente i cittadini hanno a cuore: la vivibilità del territorio e i servizi pubblici essenziali. [Continua in basso]

Va da sé che le considerazioni espresse dall’esponente di Forza Italia Daffiná sulla ricomposizione della Giunta, sono destituite di ogni fondamento ed infatti egli ha avuto modo di affermare – nel rinnovare la propria fiducia al sindaco Limardo – che quest’ultima stia facendo un ottimo lavoro e che il cambio della Giunta serve solo per affrontare con decisione le numerose criticità.

La contraddittorietà di tale ragionamento è evidente laddove non appare sostenibile che si possa cambiare una squadra che produce un ottimo lavoro. Ed infatti, se davvero ci fossimo trovati di fronte ad un ottimo lavoro, quale motivo vi sarebbe di sostituire gli uomini e rimodulare le deleghe? Ci vorrebbe una maggiore onestà intellettuale per affermare, invece, che dopo tre anni, essendosi registrato un vero fallimento sia politico che amministrativo, si tenta di ripartire per evitare di perdere voti per le prossime elezioni politiche.

Ci auguriamo, per il bene della città, che presto possa risolversi la crisi in atto e che i futuri assessori possano lavorare con competenza al fine di risolvere i numerosi problemi.



Riteniamo, infine, che solo un radicale e profondo cambiamento della classe dirigente politica possa portare ad un futuro migliore per una città che è divenuta l’ombra di sé stessa, e che tutte le operazioni di piccolo cabotaggio a cui abbiamo assistito e stiamo assistendo non siano per nulla sufficienti a riscattare quel passato glorioso che ha reso nobile la nostra storia. Un’ultima annotazione in riferimento all’intervento di Daffinà: egli bacchetta qualche organo di informazione in relazione ad una presunta fantasiosa ricostruzione degli eventi che lo riguardano, più precisamente in riferimento alla sua richiesta di ottenere la carica di vicesindaco rigettata dalla Limardo. In relazione alle presunte ricostruzioni fantasiose egli affermando che questa amministrazione ha ben operato – conclude Samantha Mercadante – dimostra di andare oltre la fantasia nella speranza di ottenere una migliore collocazione per il proprio assessore di riferimento».

