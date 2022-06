Vibo, l’affondo di Soriano (Pd): «L’amministrazione Limardo ha fallito»

«Il vicesindaco si è dimesso da 4 giorni e il sindaco ancora tace. La persona più vicina al sindaco si dimette con un gesto di grande signorilità, ed indirizza una lettera al sindaco Limardo, ricca di spunti politici e di tanto altro, e lo stesso sindaco non sente la necessità di ringraziare pubblicamente il suo vicesindaco Primerano? Questo silenzio è il simbolo della difficoltà che questa città sta vivendo grazie al centrodestra sempre più impegnato nel gioco delle correnti e sempre meno interessato ad essa». Lo scrive il capogruppo consiliare del Pd al Comune di Vibo Valentia, Stefano Soriano che aggiunge: «L’amministrazione Limardo ha fallito sotto tutti i punti di vista. Il primo, il più drammatico è quello amministrativo. Viviamo una città dove lo sport non è più di casa, i giovani fuggono oggi più che nel 2019, i conti tornano sempre meno». [Continua in basso]

Per l’esponente dem «questo è frutto di un lavoro fatto male, di una programmazione inesistente e probabilmente di un consiglio comunale che ha rinunciato da troppo tempo ad esercitare quel ruolo di primo piano che gli spetta. Ogni decisione – aggiunge – è assunta altrove e ratificata dalla maggioranza consiliare di centrodestra che, si assenta di volta in volta dall’aula, quando deve lanciare “segnali” al sindaco. Segnali che, attenzione, sono solo ed esclusivamente legati alla richiesta di questo o di quell’assessorato e di questo anziché quell’assessore. Il secondo – rimarca – è di carattere prettamente politico ed è legato al fatto che questa resa dei conti avrà comunque uno sconfitto che sarà il sindaco Limardo».

E ancora: «Ricordando l’ultimo consiglio comunale, in cui la stessa ha elogiato dapprima l’assessore alla Cultura per essere riuscita a portare a Vibo la Capitale del Libro e per aver gestito egregiamente l’evento, successivamente l’assessore alle politiche sociali quale autrice di un cambiamento epocale nel settore ed infine il vicesindaco per essere stato sempre presente e vicino al sindaco stesso, mi viene da pensare che questo elogio, che sapeva tanto di “blindatura” della giunta si sta rilevando invece un boomerang.