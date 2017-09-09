I finanziamenti messi a disposizione dal Governo. Settimana decisiva per le sorti dell’ente che non paga gli stipendi da oltre cinque mesi

“La Provincia di Vibo è stata convocata dall’Unione delle Province d’Italia (Upi) alla riunione sulla ripartizione dei fondi agli enti locali intermedi, messi a disposizione dal Governo attraverso il decreto legge numero 91 del 2017”. E’ quanto rende noto il presidente della Provincia, Andrea Niglia.

L’incontro servirà a discutere la suddivisione territoriale delle risorse governative che ammontano a 72 milioni di euro. Finanziamenti da elargire previa presentazione al Ministero dell’Interno del bilancio stabilmente riequilibrato. «Ragione per cui la Provincia di Vibo – ha evidenziato Niglia – era stata inizialmente estromessa, in quanto impossibilitata, per via del default economico-finanziario, a presentare tale bilancio.

Ecco perché la convocazione da parte dell’Upi al tavolo di confronto nazionale, che si terrà il prossimo 13 settembre a Roma e sarà riservato solo ad una quarantina di Province, rappresenta un’attenzione nei nostri confronti e premia il nostro pressing politico. La mobilitazione di cui ci siamo resi protagonisti – spiega Niglia – si fermerà solo dinanzi a una risoluzione definitiva delle problematiche territoriali e a un reale rilancio amministrativo ed economico provinciale».

Gli stipendi non vengono percepiti dai dipendenti da ormai quasi sei mesi. Da giorni i funzionari della Provincia lavorano assieme ai dirigenti regionali al fine di velocizzare il trasferimento dei fondi che la Regione deve alla Provincia di Vibo, risorse che potrebbero consentire il pagamento di qualche mensilità. «Così è di fatto impossibile andare avanti – ha concluso Andrea Niglia – e la prossima settimana sarà di cruciale importanza per le sorti dell’ente e di conseguenza di tutta la realtà territoriale vibonese».

