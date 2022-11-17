Verrà effettuato, tra gli altri, il potenziamento della raccolta condotte fognarie a servizio del centro abitato

Il Comune di Maierato ha approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di “Ottimizzazione della rete fognaria ai fini della depurazione – potenziamento raccolta condotte fognarie a servizio del centro abitato e collettamento zona depuratore” redatto dal geometra Costa Nikolas, per un totale complessivo di euro 300.000,00 garantiti dal finanziamento della Regione Calabria nell’ambito degli “interventi del ciclo idrico integrato”. La Giunta Regionale, con delibera del 13/11/2021, ha infatti preso atto della necessità di realizzare interventi e misure in favore dei comuni della Regione per il superamento delle criticità infrastrutturali nel settore idrico e depurativo-fognario del ciclo integrato delle acque destinando a tale scopo l’importo di euro 100.000.000,00. L’Ente guidato da Giuseppe Rizzello è risultato tra gli ammessi al finanziamento per la somma di 300milaeuro.

