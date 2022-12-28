Il paese natale del senatore andreottiano, originario del Vibonese, ha proclamato il lutto cittadino nella giornata della cerimonia funebre

Lutto cittadino venerdì a San Nicola da Crissa per la morte lunedì dell’ex senatore ed ex sindaco di Roma Nicola Signorello, incarico che aveva ricoperto dal 1985 al 1988. Originario di San Nicola da Crissa, aveva 96 anni. Signorello è stato senatore della Repubblica per cinque legislature (V, VI, VII, VIII, IX), ministro del Turismo e dello Spettacolo e della Marina Mercantile, nonché presidente della Commissione di Vigilanza Rai (’83-’85). Il suo esordio in politica risale agli anni Cinquanta, come consigliere provinciale a Roma: è stato uno degli esponenti più in vista della corrente di Andreotti insieme a Evangelisti e Petrucci. A Roma ha guidato la prima giunta di pentapartito dopo 9 anni di amministrazioni di sinistra a guida comunista. Si era dimesso nel maggio del 1988, dopo una serie di fibrillazioni della maggioranza e un’ondata di critiche soprattutto da parte dei socialisti. Era stato sostituito ad agosto da Pietro Giubilo.

Si era ritirato dalla vita politica nel 1989. È stato anche presidente del Credito sportivo. La cerimonia funebre avrà luogo venerdì 30 dicembre alle ore 10 nella parrocchia Maria SS. Annunziata di San Nicola da Crissa con successiva traslazione del feretro nel cimitero comunale.

