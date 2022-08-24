Pubblicate sull’albo pretorio le determine di spesa del Comune per la serata al ristorante con i giapponesi e quella successiva del 18 agosto per la consegna della bandiera blu con animazione musicale e buffet per 65 persone. Su Facebook interviene anche il consigliere di minoranza Piserà

Euro 8.300,00. Questa la cifra complessiva che si ricava da tre determine del Comune di Tropea. Spese in questi giorni al centro di non pochi commenti nella Perla del Tirreno alla luce del fatto che si tratta di soldi pubblici e, di conseguenza, di tutti i cittadini. Sull’argomento si registra anche un Post su Facebook da parte del consigliere comunale di minoranza Antonio Piserà. Tutto ha inizio il 9 agosto scorso quando la giunta comunale di Tropea – con il sindaco Giovanni Macrì che assume la presidenza e sottopone la proposta di deliberazione – decide di deliberare la partecipazione del Comune all’evento Blu Tropea, premio “Mare Pulito Bruno Giordano” IV edizione – consegna della bandiera blu presso il Porto di Tropea. A tal fine la giunta con il sindaco e gli assessori Greta Trecate e Caterina Marzolo (assenti il vicesindaco Roberto Scalfari ed Erminia Graziano) delibera di fornire al responsabile dell’area n. 4 del Comune “opportuni indirizzi affinchè lo stesso possa provvedere all’impegno economico di novemila euro quale spesa di partecipazione all’organizzazione della manifestazione”. [Continua in basso]

Ecco così che il 18 agosto scorso – stesso giorno dell’evento – il responsabile dell’Area n.4 del Comune di Tropea, architetto Gabriele Crisafio, adotta la determina n. 302 per l’impegno contabile in bilancio della somma di cinquemila euro per “l’intrattenimento musicale e noleggio impianto audio e luci presso il Porto turistico di Tropea in occasione del Premio Mare Pulito Bruno Giordano”. Nella stessa determina è dato leggere che “la promozione della città di Tropea e del suo territorio, come area di turismo di qualità, e lo sviluppo di iniziative nei settori del turismo e della cultura fanno parte degli obiettivi programmatici che si è data questa Amministrazione; visto il preventivo di spesa trasmesso dall’Associazione Culture a Confronto con sede in Tropea alla Via degli Orti n. 16 in data 18.08.2022 prot. n. 18163 relativo alle spese per intrattenimento musicale e noleggio impianto audio luci per un importo complessivo di 5.000,00 euro, iva inclusa, di cui 4.000,00 euro per intrattenimento musicale e 1.000,00 euro per noleggio e allestimento impianto audio-luci; si ritiene di dover provvedere in merito con l’approvazione del preventivo nonché l’assunzione del relativo impegno di spesa per la somma complessiva pari a 5.000,00 euro”.

La determina porta la stessa data dell’evento, cioè il 18 agosto, al pari di quella numero 303 con la quale lo stesso dirigente comunale ha impegnato l’ulteriore somma di tremila euro in favore della società Porto di Tropea spa (il cui preventivo era stato inviato il 17 agosto scorso)per l’impegno di spesa relativo al buffet, servizio catering e allestimento del terrazzo nel Molo nord del Porto di Tropea per 65 persone (duemila euro per buffet e servizio catering, mille euro per l’allestimento del terrazzo). In totale, quindi, la serata del 18 agosto scorso per 65 persone – nell’ambito della quale il procuratore di Vibo, Camillo Falvo, ha consegnato il vessillo della Bandiera blu al sindaco di Tropea Giovanni Macrì, mentre al Comune di Soverato è andata la IV edizione della kermesse “Mare Pulito” – è costata al Comune di Tropea 8mila euro. Troppo per una sola serata? Troppo poco? Giusta spesa? Il dibattito a Tropea è aperto, atteso che si tratta di soldi pubblici, quindi di tutti i cittadini. [Continua in basso]

Con altra determina (la 402 del 12 agosto scorso), invece, il responsabile dell’Area 1 del Comune di Tropea, Rocco Faga, ha assunto l’impegno contabile in bilancio per la somma di 300 euro in favore del ristorante Pinturicchio di Tropea di Salvatore Trecate per una cena per sei persone in occasione dell’incontro tra l’amministrazione comunale, la televisione giapponese ed il rettore dell’Università del Giappone.

“Atteso che la promozione della città di Tropea e del suo territorio, come area di turismo di qualità, e lo sviluppo di iniziative nei settori del turismo e della cultura fanno parte degli obiettivi programmatici che si è data questa amministrazione; visto che l’Amministrazione comunale ha ritenuto utile – si legge nella determina – organizzare una cena-incontro con la televisione Giapponese e il Rettore Università del Giappone per discutere di possibili accordi per un turismo di ritorno nella nostra città; visto che per tale occasione è stato contattato il Ristorante “Pinturicchio”, con sede in via Dardano 2 a Tropea, che ha fornito preventivo di spesa pari a 300,00 euro, iva inclusa, per 6 persone”, ecco l’impegno di spesa da parte del Comune.

Spesa evitabile? Anche in questo caso il dibattito a Tropea è più che aperto, atteso che in molti fanno notare come lo scorso mese il Comune era finito al centro di una discussione, che aveva varcato i confini regionali, per via della decisione del sindaco di innalzare il costo del parcheggio nei pressi dell’Isola sino a tre euro all’ora, garantendo lo stesso primo cittadino che il prossimo anno la tariffa sarà aumentata sino a cinque euro all’ora.

