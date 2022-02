Covid, in Calabria 1097 casi e 6 morti: contagi in lieve aumento nel Vibonese

Contagi stabili in Calabria dove si registrano 1.097 positivi al Covid (ieri 1.136), 1.220 guariti, 6 decessi (5 a Cosenza e 1 a Catanzaro). Tasso di positività al 14,55%. I nuovi casi sono così distribuiti: Catanzaro +11, Cosenza +330, Crotone +10, Reggio Calabria +612, Vibo Valentia +29, Altra regione +5. Ieri a Vibo i casi erano stati 7.

Il bollettino

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2270128 (+7.539). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 213901 (+1.097) rispetto a ieri. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 4966 (61 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4902 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23550 (23324 guariti, 226 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 12256 (100 in reparto, 7 in terapia intensiva, 12149 in isolamento domiciliare); casi chiusi 34117 (33228 guariti, 889 deceduti).

– Crotone: casi attivi 3207 (24 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3183 in isolamento domiciliare); casi chiusi 18419 (18238 guariti, 181 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 13085 (81 in reparto, 9 in terapia intensiva, 12995 in isolamento domiciliare); casi chiusi 76844 (76217 guariti, 627 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 12255 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12243 in isolamento domiciliare); casi chiusi 13395 (13245 guariti, 150 deceduti). L’Asp di Cosenza comunica :”Nel setting fuori regione si registrano: 5 nuovi casi a domicilio”.