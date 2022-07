Covid, in Calabria 22 ricoveri in un solo giorno: 1.456 i casi. Il dato nel Vibonese

Casi Covid ancora alti in Calabria dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.456 contagi a fronte di 4.356 tamponi (ieri i casi erano stati 1628, i tamponi 5237). Il bollettino odierno riporta anche 3 decessi di cui 2 a Catanzaro e 1 a Crotone. Aumenta il tasso di positività che sale al 33,43% contro il 31,09% del 3 luglio. +22 i ricoveri nei reparti ordinari Covid, nessuna variazione nelle terapie intensive. I guariti sono 396. I nuovi casi sono così suddivisi: Catanzaro +136, Cosenza +703, Crotone +173, Reggio Calabria +408, Vibo Valentia +14, altra regione +22. [Continua in basso]

Il bollettino

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.265.557 (+4.356). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 423.909 (+1.456) rispetto a ieri. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:



Catanzaro: casi attivi 4883 (69 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4811 in isolamento domiciliare); casi chiusi 62911 (62582 guariti, 329 deceduti).



Cosenza: casi attivi 28387 (82 in reparto, 1 in terapia intensiva, 28304 in isolamento domiciliare); casi chiusi 86827 (85690 guariti, 1137 deceduti).



Crotone: casi attivi 1369 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1353 in isolamento domiciliare); casi chiusi 42021 (41783 guariti, 238 deceduti).



Reggio Calabria: casi attivi 7217 (49 in reparto, 2 in terapia intensiva, 7166 in isolamento domiciliare); casi chiusi 146380 (145587 guariti, 793 deceduti).



Vibo Valentia: casi attivi 898 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 881 in isolamento domiciliare); casi chiusi 39906 (39730 guariti, 176 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica: “oggi 141 positivi di cui 5 fuori regione”. L’Asp di Cosenza comunica: “Nel setting fuori regione si registrano 17 nuovi casi a domicilio”.

