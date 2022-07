Covid Calabria, contagi ancora alti e 5 morti: i dati del Vibonese

Restano alti i contagi da Covid-19 in Calabria: nell’ultimo bollettino della Regione sono 3.024 i casi, a fronte di 9.128 tamponi analizzati e con un tasso di positività al 33.13% (ieri era al 44.56%). Nelle ultime ventiquattro ore sono stati inoltre 5 i decessi (4 a Cosenza e 1 a Catanzaro) e e 1.308 le guarigioni. Per quanto riguarda i ricoveri, sono +3 in area medica. Nessun cambiamento nelle terapie intensive. [Continua in basso]

I contagi di oggi

I nuovi contagi sono così suddivisi: 664 a Catanzaro, 1.073 a Cosenza, 851 a Reggio Calabria, 178 a Crotone, 178 a Vibo Valentia, 70 da fuori regione.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 5.978 (72 in reparto, 3 in terapia intensiva, 5.903 in isolamento domiciliare); casi chiusi 64.482 (64.152 guariti, 330 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 32.263 (100 in reparto, 1 in terapia intensiva, 32.162 in isolamento domiciliare); casi chiusi 87.435 (86.289 guariti, 1146 deceduti).

– Crotone: casi attivi 1.691 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.678 in isolamento domiciliare); casi chiusi 42.426 (42.188 guariti, 238 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 10.320 (63 in reparto, 5 in terapia intensiva, 10.252 in isolamento domiciliare); casi chiusi 147.568 (146.773 guariti, 795 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 1.262 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.244 in isolamento domiciliare); casi chiusi 40.080 (39.904 guariti, 176 deceduti).