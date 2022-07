Covid Calabria, 4598 casi e 4 morti: contagi in aumento anche nel Vibonese

Crescono i positivi nella nostra regione così come i ricoveri: +14 nei reparti ordinari, +1 in terapia intensiva

Sono 4.598 i casi Covid emersi nelle ultime 24 ore in Calabria. I decessi sono 4 di cui 2 a Cosenza e 2 Reggio Calabria. I guariti sono 1.421, +14 i ricoveri nei reparti Covid, +1 in rianimazione. Il tasso di positività è al 33,01% mentre i casi ultimi sono così suddivisi: Catanzaro +859, Cosenza +1725, Crotone +406, Reggio Calabria +1307, Vibo Valentia +210, Altra regione +91. Ieri nel Vibonese i contagi sono stati 52, a livello regionale 1884. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3337168 (+13.929). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 448291 (+4.598) rispetto a ieri. [Continua in basso]

Il bollettino