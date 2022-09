Covid Calabria, oggi 571 casi e 4 morti: contagi in lieve calo nel Vibonese

Le persone guarite in un giorno sono 878. Tasso di positività al 17, 32%: tutti i dati contenuti nel bollettino

Sono 571 i casi Covid emersi nelle ultime 24 ore in Calabria a fronte di 3297 tamponi. Le persone guarite sono 878, i decessi 4 tutti a Crotone. +1 i ricoveri in rianimazione. Tasso positività al 17,31%. I nuovi contagi sono così suddivisi: Catanzaro +110, Cosenza +240, Crotone +57, Reggio Calabria +134, Vibo Valentia +26, altra regione +4. Ieri a Vibo i casi erano stati 40, a livello regionale 570. [Continua in basso]

I dati per ogni provincia