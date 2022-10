Covid, in Calabria 421 nuovi contagi e un altro decesso. Ecco i dati del Vibonese

Sono 421 i nuovi casi positivi in Calabria, a fronte di 2.891 tamponi analizzati e con un tasso di positività che si attesta al 14,56%. È quanto riporta il bollettino odierno della Regione, che registra pure 737 guarigioni e un decesso (a Cosenza). Scendono i ricoveri rispetto a ieri, -8 in area medica e -1 in terapia intensiva. I contagi odierni sono così distribuiti: +266 Catanzaro, +581 Cosenza, +86 Crotone, +267 Reggio Calabria, +50 Vibo Valentia, +11 altre regioni o stati esteri.. [Continua in basso]

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 2615 (30 in reparto, 4 in terapia intensiva, 2581 in isolamento domiciliare); casi chiusi 90312 (89937 guariti, 375 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 36476 (55 in reparto, 0 in terapia intensiva, 36421 in isolamento domiciliare); casi chiusi 118821 (117537 guariti, 1284 deceduti).

– Crotone: casi attivi 688 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 668 in isolamento domiciliare); casi chiusi 54062 (53804 guariti, 258 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 2987 (25 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2962 in isolamento domiciliare); casi chiusi 185650 (184796 guariti, 854 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 1191 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1177 in isolamento domiciliare); casi chiusi 46998 (46814 guariti, 184 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica: “Oggi si registrano 165 nuovi casi; il numero complessivo dei casi è incrementato di 164 unità e non di 165, in quanto è stato eliminato un caso di residente nell’Asp di Vibo Valentia, dimesso a domicilio con tampone positivo e pertanto passato in carico all’Asp di residenza. Nel setting fuori regione si registrano 7 nuovi casi a domicilio” L’Asp di Catanzaro comunica: “Oggi 104 positivi di cui 3 fuori regione”.

Tags

bollettino regionale

Articoli correlati