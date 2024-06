A San Calogero arrivano due defibrillatori grazie al progetto “Un cuore da salvare”

Verranno posizionati in due punti strategici e per il loro utilizzo saranno formati dei volontari. La presentazione nel corso di un convegno cui prenderanno parte medici ed esperti in primo soccorso

L’esistenza che si gioca sul filo dei minuti, quando la presenza di un dispositivo medico può fare la differenza tra la vita e la morte. Su questo presupposto l’associazione di volontariato “Il Faro di San Calogero”, guidata dal dottor Pasquale Sottilotta, nell’ambito di un più ampio progetto di prevenzione e cura delle malattie cardiovascolari, nelle prossime settimane, metterà gratuitamente a disposizione della collettività due defibrillatori salva-vita. La presentazione del progetto dal titolo “Un cuore da salvare” si terrà sabato 6 luglio, alle ore 19.00, nella sala conferenze “Isabella Raso” di San Calogero.

I defibrillatori, dispositivi capaci di ristabilire il normale ritmo del cuore in caso di arresto cardiaco, verranno ubicati in due punti strategici del paese, all’interno di teche donate da una azienda del luogo. Importante è poi sapere che uno degli apparecchi è stato donato da un benefattore che ha voluto rimanere anonimo, mentre l’altro è stato acquistato grazie a una raccolta fondi lanciata in paese nei mesi scorsi, a cui hanno aderito anche emigrati sancalogeresi, nonché persone di altri paesi. Per il loro utilizzo, verranno opportunamente formati dei volontari tramite una contestuale attivazione di corsi di primo soccorso (BLSD).

Al convegno di sabato prossimo prenderanno parte medici esperti del settore, tra cui, oltre lo specialista in Medicina dello Sport e Cardiologia dottor Sottilotta, che, da presidente dell’associazione “Il Faro di San Calogero”, farà anche gli onori di casa, il consigliere regionale e cardiologo dottor Michele Comito, l’ex responsabile del 118 di Calabria-Centro dottor Antonio Talesa, il direttore del 118 dell’ASP di Vibo dottor Francesco Andreacchi, il primario del pronto soccorso dell’ospedale di Vibo dottor Vincenzo Natale e il direttore del Centro Medi-Ben (Medicina del benessere) di Vibo Valentia della Federazione Medico-Sportiva Italiana, dottor Cino Bilotta.