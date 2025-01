Apri gli occhi sulla vista, a Pizzo visite oculistiche gratuite per bambini e ragazzi

Giornata di prevenzione nella cittadina napitina grazie al progetto messo in campo dal Centro medico New Delta e il Comune. Previste anche attività ludiche

Una giornata di prevenzione dedicata ai disturbi visivi. A Pizzo, il 17 gennaio, si terranno visite oculistiche gratuite per bambini e ragazzi. “Apri gli occhi sulla vista. Diagnosi precoce dei disturbi visivi nell’età adulta” è il titolo dell’iniziativa in programma alla New Delta, via Nazionale, complesso Sant’Agostino a Pizzo (inizio alle ore 17.00). Un progetto fortemente voluto dal Centro medico in sinergia con il Comune della cittadina napitina.

La giornata dedicata alla prevenzione

Saranno presenti, informano i promotori, oculisti e tecnici della vista che incontreranno genitori e insegnanti per informare sulle problematiche da deficit visivo e sull’importanza della prevenzione nelle fasce evolutive. Durante la manifestazione – evidenziano – verrà effettuato uno screening oculistico gratuito ai bambini e ragazzi presenti attraverso apposita strumentazione in grado di individuare eventuali deficit visivi che necessitano di approfondimento al fine di favorirne adeguate cure. Ci sarà spazio anche al divertimento con la realizzazione di attività ludiche stimolanti per la vista. A conclusione dell’evento, previsto un buffet. «Intervenire in tempo – sottolineano in conclusione gli organizzatori – può garantire uno sviluppo visivo normale».