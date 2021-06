Covid, terzo decesso nello stesso nucleo familiare a Serra San Bruno

Si registra un altro decesso di un cittadino di Serra San Bruno a causa del covid. Si tratta di un giovane di 36 anni che si trovava da oltre un mese ricoverato in condizioni critiche all’ospedale di Catanzaro. Intubato, inizialmente si erano registrati dei leggeri miglioramenti, ma purtroppo i medici non sono riusciti a strapparlo alla morte. Il ragazzo, affetto dalla sindrome di down, circa una settimana fa aveva perso la mamma, sempre per covid ed anche lei ricoverata all’ospedale di Catanzaro. L’anziana era affetta da altre patologie. Qualche settimana prima, sempre per covid, era deceduto anche il marito della signora, anche lui affetto da altre patologie. Tre decessi nello stesso nucleo familiare in poco tempo, quindi, a Serra San Bruno la cui comunità si è stretta in queste ore attorno alla famiglia degli scomparsi.