Emergenza covid, in Calabria registrati 110 nuovi casi positivi. Il dato nel Vibonese

Sono 110 i nuovi positivi al Covid-19 riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria, 2.621 i tamponi effettuati. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra anche un decesso e 12 guariti. Fino a oggi, il totale dei tamponi eseguiti nella regione è pari 983.036. Le persone risultate positive al Coronavirus sono state 70.397. Il tasso di positività è pari a 4,20 % (ieri al 9,08%). [Continua in basso]

I nuovi contagi

Si registrano 15 nuovi contagi a Catanzaro, 32 Cosenza, 17 Crotone, 34 a Reggio Calabria, 7 a Vibo Valentia e 5 altra regione o Stato estero.

I casi provincia per provincia

Catanzaro: casi attivi 103 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 101 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.251 (10.107 guariti, 144 deceduti);

Cosenza: casi attivi 1.482 (33 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.446 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22.073 (21.498 guariti, 575 deceduti);

Crotone: casi attivi 112 (2 in reparto, 1 in terapia intensiva, 109 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.598 (6.497 guariti, 101 deceduti);

Reggio Calabria: casi attivi 513 (14 in reparto, 1 in terapia intensiva, 498 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23.102 (22.763 guariti, 339 deceduti);

Vibo Valentia: casi attivi 30 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 27 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.572 (5.480 guariti, 92 deceduti). [Continua in basso]

L’Asp di Catanzaro comunica che «l’incremento di oggi è di 19 nuovi positivi. Si comunica che il decesso di oggi riguarda un immigrato che è deceduto in sala operatoria subito dopo l’accesso in pronto soccorso». Dei nuovi positivi 3 in isolamento sono soggetti fuori regione. L’Asp di Cosenza, invece, fa sapere che «oggi si registrano 43 nuovi casi e non 32, come risulta dal prospetto, ciò è dovuto all’eliminazione dal totale dei casi di 11 record risultati doppioni a seguito di verifiche effettuate sul database dei casi. L’Asp di Crotone, infine, riferisce che il «totale dei positivi di oggi 18 di cui uno da fuori regione. Un guarito da fuori regione».