Emergenza covid, ritorna l’allerta sul territorio comunale di Ionadi

Il sindaco Antonio Arena

Ritorna l’allerta Covid sul territorio comunale di Ionadi. Il che porta il sindaco Antonio Arena ad invitare i cittadini alla prudenza «nonostante il caldo e la bella stagione. Dopo parecchie settimane di Covid free nel nostro territorio – spiega il primo cittadino di Ionadi – negli ultimi due giorni ho emesso tre nuove ordinanze di messa in quarantena nei confronti di sette persone risultate positive al virus Covid-19. Invito quindi tutti a non abbassare mai la guardia. Il virus infatti ancora circola e gli unici metodi efficaci per proteggersi sono: la prudenza, la prevenzione e il ricorso alla vaccinazione se ancora non è stato fatto. Pertanto – conclude – informo in anteprima che in settimana provvederò a contattare i vertici dell’Asp per organizzare un nuovo appuntamento per una postazione dedicata proprio a Ionadi, dove potranno vaccinarsi tutti gli aventi diritto, turisti compresi, senza doversi spostare». [Continua in basso]

In Calabria, così come nel vibonese, i casi di contagio da coronavirus sono in costante aumento. L’ultimo bollettino diramato ieri dalla Regione ha registrato in totale 122 nuovi casi di positività al Covid-19 (8 nella provincia di Vibo), a fronte di 2 nuovi ricoveri e 79 guarigioni. Numeri che non fanno certo dormire sonni tranquilli.